Van konserinde büyük gerginlik! Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" deyince protesto başladı! Pet şişeler havada uçuştu

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahneye çıktı.

İzleyenlerine güzel bir gece yaşatan Bengü, konseri ''Ne Mutlu Türküm Diyene'' sözleriyle bitirince bir anda ortalığın karıştığı iddia edildi.

PET ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

İddiaya göre ünlü şarkıcının bu sözlerine sinirlenen onlarca vatandaş, ellerindeki pet şişeleri sahneye fırlatmaya başladılar.

Van konserinden bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.