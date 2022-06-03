Van merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şahıslara yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 3 Haziran 2022'de Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Hakkari, Diyarbakır, Muğla'da icra edilen operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz