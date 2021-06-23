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Van merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

23.06.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "Silahlı terör örgütüne üye oldukları, bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması amacıyla Van, Şırnak ve Malatya'da operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 7'si yakalandı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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