Van merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "Silahlı terör örgütüne üye oldukları, bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması amacıyla Van, Şırnak ve Malatya'da operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 7'si yakalandı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

