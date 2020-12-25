Van milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den yeni projeler talep etti

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas Van’ın tarım ve hayvancılık alanındaki ihtiyaçlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den talep etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın davetlisi olarak katıldıkları programda Van’nın tarım ve hayvancılık alanındaki ihtiyaçlarını ileten Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, birçok alanda yeni yatırımların Van’a yapılacağı müjdesini verdi.

“Van’da TARSİM bölge müdürlüğü kuruluyor”

Bitkisel ürün sigortası, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları, su ürünleri ve arıcılık sigortası gibi sigorta uygulamalarının olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın temsilcilerinin yönetim kurulunda bulunduğu Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ’in (TARSİM) Bölge Müdürlüğü’nün Van’a kurulması ile alakalı talebi Van milletvekilleri Gülaçar ve Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye ilettiler. Yakın zamanda kurulacağı öngörülen bölge müdürlüğünün hem hayvancılık hem de tarım ile uğraşan vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşma, problem ve taleplerini daha hızlı çözme noktasında büyük fayda getireceği beklenen TARSİM Bölge Müdürlüğü’nün Van’a kurulması önemli bir yatırım olarak değerlendirildi.