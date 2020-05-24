Van Persie'den ilginç anı: Maçta bana vurdu

2014 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Hollanda ile Kosta Rika karşı karşıya gelmişti. Uzatmaya giden maçta Van Persie'ye kramp girerek yerde kalmıştı. Hemen o noktada Van Gaal oyuncusuna bağırarak oyundan çıkmasını söylemesine rağmen Van Persie oyunda kalmıştı.

"BANA ANİDEN VURDU"

Maç bittiğinde takımca toplandıklarını belirten Van Persie, "Maç bittiğinde toplandık, Van Gaal bana yaklaştı ve aniden vurdu. Bam! Büyük bir elle bana vurdu ve sinirli bir şekilde 'Bir daha bunu bana yapma' dedi." ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)

