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Van polisinden sürücülere, yol durumu hakkında videolu bilgilendirme

11.01.2024 08:53 | Son Güncelleme:
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Van’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı trafik polisleri, yol durumu hakkında çektikleri kısa video ve anonslarla sürücüleri bilgilendirdi.

Van polisinden sürücülere, yol durumu hakkında videolu bilgilendirme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yerleşim yerlerinin yolları Van Büyükşehir Belediye karla mücadele ekipleri tarafından açılırken, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Van’ı çevre il ve ilçelere bağlayan ana güzergahlarda tedbirlerini artırdı. Polis ekipleri, Van-Bitlis karayolu, Van-Erciş karayolu, Van-Gürpınar karayolu, Van-Özalp karayolu, Van-Başkale karayolu, Başkale Yüksekova karayolu, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, Erciş Adilcevaz karayolu ile Erciş-Patnos karayolunda yol durumunu anlatmak için çektiği kısa video ve anonsları sosyal medya hesabından yayınlayarak sürücüler ile vatandaşları bilgilendirdi.

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