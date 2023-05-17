Van sınırında 340,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 340 bin 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

