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Van Ticaret Borsasından Cumhurbaşkanına teşekkür ve ilave destek talebi

VAN HABERLERİ  | 20.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Korona Virüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı’nın ardından açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ilave taleplerini dile getirdi.Korona virüs salgınında ülkece tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele sergilendiğine dikkat çeken Başkan Süer, zamanında alınan tedbirler ve özverili çalışmalarla kritik sürecin aşılacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Van Ticaret Borsasından Cumhurbaşkanına teşekkür ve ilave destek talebi

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Korona Virüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı’nın ardından açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ilave taleplerini dile getirdi.
Korona virüs salgınında ülkece tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele sergilendiğine dikkat çeken Başkan Süer, zamanında alınan tedbirler ve özverili çalışmalarla kritik sürecin aşılacağına inancının tam olduğunu söyledi. Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ilave taleplerini dile getiren Süer, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Paketi son derece önemli destekler içermektedir. Bunun için zatıalilerine ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Ancak açıklanan 21 maddelik kararlara ek olarak Van Ticaret Borsası olarak aşağıda yer alan taleplerimizi de dikkatinize sunmayı borç biliriz. Öncelikli talebimiz ülke genelinde tüm sektörler için mücbir sebep ilan edilmesidir. Virüs salgını sebebiyle etkilenen tüm sektörler için elektrik, su, doğalgaz ve kira faturaları gibi genel giderlerin desteklenmesi, ilimizde 2011 yılında yaşanan deprem nedeniyle ertelenen vergiler için daha sonra yapılan yapılandırmaların terkin edilmesi, risk ortadan kalkıncaya kadar vergi, SGK primlerinin alınmamasını, kısa çalışma ödeneğinin 3 aydan 6 aya çıkarılması, ödemelerin hızlandırılması, 2011 yılında yaşanan depremde KOSGEB tarafından KOBİ’lere verilen kredilerin tekrar hayata geçirilmesi, çiftçilerin bankalar, tarım kredi kooperatifleri gibi kuruluşlardan almış oldukları mevcut kredilerinin faizsiz bir şekilde ertelenmesi, ayrıca çiftçilere verilen (bitkisel üretim, yem, mazot vb.) desteklerin arttırılması, devlete ait iş yerlerindeki kiracılarından kiranın alınmaması ve buna ilaveten bu zorlu süreçte mülk sahiplerinin de kapanan ve zor durumda bulunan kiracılarından 3 ay boyunca kira almaması, sanayi sicil belgesine sahip sanayicilerimizin elektrik faturalarının risk ortadan kalkıncaya kadar alınmaması, şirketlerin devlet kurumlarından alacağı hak edişlerinin ivedilikle ödenmesi talebimizdir” dedi.

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