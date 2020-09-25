YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van TSO: “Yüz yüze eğitimin başlamasını sağlayabiliriz”

Van TSO: “Yüz yüze eğitimin başlamasını sağlayabiliriz”

VAN HABERLERİ  | 25.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), kentte yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlamasını talep etti.Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği belirtilerek, “Bu süreçte, ülkemizde eğitim öğretim süreci de sekteye uğramış ve yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim sistemi almıştır.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), kentte yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlamasını talep etti.
Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği belirtilerek, “Bu süreçte, ülkemizde eğitim öğretim süreci de sekteye uğramış ve yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim sistemi almıştır. Birçok canımızı pandemi nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşamanın yanı sıra geleceğimiz olan çocuklarımızın/gençlerimizin eğitimlerinden uzak kalması, aileleri tedirgin etmiş ve derin bir düşünceye sevk etmiştir. Salgının ülkemizde görülmesinden sonra başlayan uzaktan eğitim ile öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmaması adına ellerinden gelen çabayı göstererek uzaktan eğitim için büyük bir gayret göstermiştir. Ancak hiçbir eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmayacağını göstermiştir. 21 Eylül tarihinden itibaren okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimin başlaması hepimizi mutlu etmiştir. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi ilimizde de yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlamasını Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yetkili kişi/kişiler, kurumlardan talep etmekteyiz. Sağlık açısında alınacak önlemler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yüz yüze eğitimin başlaması önemlidir. Bu kapsamda; gerek velilerimizin sağduyusu, gerekse başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumların alacağı tedbirler ile eğitimin kaldığı yerden yüz yüze devam etmesi elzemdir. Tüm kesimlerin alacağı tedbir, göstereceği duyarlılık ve kurallara uymasını talep eder, yüze yüze eğitimin geleceğimiz için önemini bir kez daha belirtmek isteriz. Toplum olarak alacağımız tedbirler yüz yüze eğitimin başlamasında başat rol oynayacağı da aşikardır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "işyeri ve meskenine soyadın gibi Türkçe isim ver"
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "işyeri ve meskenine soyadın gibi Türkçe isim ver"
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek

Van Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:52
Öğle
12:02
İkindi
15:24
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Van Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı
Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.