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Van TSO’dan ‘fiyat artışı’ açıklaması

VAN HABERLERİ  | 12.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası, yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde, ticari ahlak ve insani dayanışma kültürünü kendine düstur edinmiş Van esnafının basiretli bir şekilde davranarak fiyat artışı yapmadığı ve bu konuda herhangi bir şikayetin olmadığını duyurdu.Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama sonrası ülkemizde de göründüğünü hatırlattı.

Van TSO’dan ‘fiyat artışı’ açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası, yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde, ticari ahlak ve insani dayanışma kültürünü kendine düstur edinmiş Van esnafının basiretli bir şekilde davranarak fiyat artışı yapmadığı ve bu konuda herhangi bir şikayetin olmadığını duyurdu.
Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama sonrası ülkemizde de göründüğünü hatırlattı. Açıklamada, “Virüsün ülkemizde tespit edilmesinin ardından temizlik ve hijyen ürünlerindeki satışlarda artış meydana gelmiş ve bunu fırsata dönüştürmek isteyenler olmuştur. Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli açıklamalar yapılmış ve tespiti yapılması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edilmiştir. Ne yazık ki ülke genelinde bazı firmaların, korona virüsü fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu ilgili kurumlar tarafından tespit edilmiştir. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve bu süreçte herhangi bir fırsatçılık olayına karışmayan esnaf ve tüccarlarımızın haklarını korumak için odamız tarafından gerekli araştırmalar ve tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede; yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde, ticari ahlak ve insani dayanışma kültürünü kendine düstur edinmiş esnafımızın basiretli bir şekilde davranarak fiyat artışı yapmadığı, bu konuda herhangi bir şikayetin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu tespitler neticesinde bundan sonraki süreçte de ilimizde bu fırsatçılık faaliyetlerinin gerçekleşmeyeceği kanaati oluşmuştur. Bu çerçevede ticari ahlak kurallarına uyan ve süreci fırsata çevirmeyen tüccar ve esnaflarımıza teşekkür ederiz. Bilinmesi gerekir ki bu süreçte ticaretin aksamaması için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın resmi duyurular dışında hiçbir bilgi ve paylaşıma itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz” denildi.

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Pınar Eczanesi
Ipekyolu
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