VAN TSO’dan kurban bayramı basın açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO), Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

VAN TSO’dan yapılan açıklamada, “Dünya halkları olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde bir kez daha mübarek Kurban bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışma ve kardeşlik gibi yüce değerleri içselleştirmek için bayramlar önemli fırsatlardır. Yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği güzelliğin ve güç birliğinin değerini bilmeliyiz. Toplum olarak bizleri bir arada tutan bu bağların sağlamlığıdır. Özünde sevgi ve huzur olan böylesine kutsal günleri, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir yana bırakıp, gönül almak, kalp onarmak, köklü dostluklar kurmak, büyüklerimizin hatırlarını sormak için değerlendirmeliyiz. Bayramlarda yoğun olarak hissedilen bu güçlü toplumsal değerlere hayatımızın her anında sahip çıkmalıyız. Ülke olarak, önümüze çıkan her türlü zorluğu ancak bu birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü ile aşabileceğimizi unutmamalıyız” denildi.

Açıklamanın devamında, “Dünya genelinde yaşanan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramı diğer Kurban bayramlarından farklı olarak evlerimizde, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak geçirmek durumundayız. Bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesi adına başta Van Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu olmak üzere, ülkemiz genelinde yetkili bakanlıklar tarafından alınan Korona Virüs tedbirlere uymamız önem taşımaktadır. Ayrıca kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımızın vahşet ve hayvanlara eziyet görüntülerine izin vermemelerini, ibadetlerini iyilik ve güzelliği yücelten İslam dininin gerektirdiği şekilde yerine getirmeleri ve yerel yönetimlerin almış olduğu karar doğrultusunda kurban kesim alanlarında ibadetlerini yerine getirmeleri konusunda hassas davranmalarını diliyoruz. Bulaşın yoğun olduğu günlerde halkımızın gerekli hijyen ve tedbir kurallarını göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda; zorlu süreci kurallara uyarak ve sabırla atlatıp güzel günlere doğru hep birlikte adım atacağımıza olan inancımız tamdır. Bayramın acı tablolarından bir tanesi de, bayram öncesi ve süresince güvenlik ve denetim amaçlı görevlendirilen kolluk kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen saldırılardır. Son olarak dün kentimizin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli olan zabıta ekiplerine yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıda, 3 zabıta personeli yaralanmıştır. Yaralı zabıtalarımıza acil şifalar dilerken, bu tür elim olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Sorunlarımızı şiddetten ve çatışmadan uzak, uzlaşı kültürü içerisinde ortak paydada buluşarak çözebiliriz. Bu kapsamda bizler için görev yapan zabıta, emniyet mensupları, sağlık çalışanları ve tüm kamu çalışanlarına karşı sağduyulu olmamız gerektiğini bir kez daha yinelemek isteriz” denildi.

2019 yılının son aylarında ortaya çıkan pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülke ve Van şehrinde de özellikle hizmet sektörünü derinden etkilendiği belirtilen açıklamada, “Mart ayından bu yana yaşanan pandemi sürecinde özellikle küçük ve orta ölçekli yerel esnaflarımız ciddi sorunlarla karşı karşı kalmış, ekonomik anlamda zor günler geçirmiş ve bu ekonomik buhran devam etmektedir. Yerel esnaf ve tüccarımız için can suyu olan ve alışverişin yoğun olduğu bayramların, bu dönemde her zamankinden daha zorlu geçeceği aşikârdır. Vatandaşımızın bayram alışverişini daha az yaptığı şu süreçte ilimiz esnaf ve tüccarlarını tercih etmeleri önemlidir. Yerel esnafın ayakta kalması, yeni iş alanlarının yaratılmasına katkı sağlayacağı gibi kendi toplumunuza yatırımı ve yerel ekonomiyi besleyecektir. Bu minvalde önceki bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da halkımızın yerel esnaf ve tüccarı tercih etmesi, ilimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca süreç içerisinde gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan Nefes Kredisi gerekse Kısa Çalışma Ödeneği desteklerinin ekonomimizin toparlanmasına olan katkısı da yadsınamaz. Bu anlamda emeği olan yetkili tüm kurumlara teşekkür ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili Vanlıların, saygıdeğer üyelerimizin ve tüm İslam âleminin Kurban bayramlarını kutlar, bayramın üyelerimiz ve tüm halkımız için bereket, güzellik, sağlık ve eski günlerdeki güzellikleri getirmesini dileriz” ifadelerine yer verildi.