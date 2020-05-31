Van turizm sezonuna hazır

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının en çok turizm sektörünü etkilediğini ifade ederek, yapılan yerinde çalışmalarla kentin turizm sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, pandemi süresince turizm aktivitelerinin durma aşamasına geldiğini söyledi. Bütün dünyada insan hareketlerinin kısıtlandığını dile getiren Aktuğ, “Ülkeler ve hatta şehirlerarası seyahatler kısıtlanmış, turizm aktiviteleri durma seviyesine gelmiştir. Bütün dünyaya yayılan bu salgınla birlikte yaşamayı öğrenmek ve korona virüsüne aşı bulunana kadar hayatımızı ona göre planlamak zorundayız” dedi.

“Hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır”

Bütün dünya ile birlikte Van’ın da yavaş yavaş normalleşmeye başladığına dikkat çeken Aktuğ, “Turizm sektörü bu salgından aldığı büyük yaraları sarmaya ve turizm aktivitelerinin yeniden başlaması için gerekli her türlü tedbiri alarak turizm sezonunu başlatmaya çalışıyor. Alınacak tedbirlerle normal hayata geçilmenin planlandığı Van’da, yeni turizm sezonunu açmaya hazırlanıyor. Bütün Türkiye ile birlikte Van’da da turizm aktivitelerinin başlaması, hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır. Devletimiz ve turizm sektörümüz hayatın normale dönmesi ve turizm aktivitelerinin başlaması için gerekli her türlü tedbiri aldı, almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.