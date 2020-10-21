Van Ülkü Ocakları heyetinden Çukurca’ya taziye ziyareti

Van Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İşiyok, Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşelik mezrasında PKK’lı teröristler tarafından katledilen Arif Sevinç ve Onur Bozkurt için MHP Çukurca İlçe Teşkilatına taziye ziyaretinde bulundu.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Selim Sevinç, taziye dileklerini kabul ederek, “PKK’lılar tarafından öldürülen yeğenlerimin yeri doldurulamaz. Şehitlerimizin bıraktıkları emanetlerine her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Van Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İşiyok ise masum insanları öldüren PKK terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını belirterek, “Bizler her zaman vatandaşımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

