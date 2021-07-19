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Van Valiliği'nden "düzensiz göçmen görüntüleri"ne ilişkin açıklama:

19.07.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde, videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 kişi gözaltına alınmış ve 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" - "Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir" - "Sınır güvenliğinin sağlanması noktasında sınır hattımızda ilave karakol ve kuleler yapılmakta olup, ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlanmış; 110 kilometre hendek kazılmış ve ilave hendek kazım çalışmaları devam etmektedir"

Van Valiliği, kentte düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde Van sınırındaki hudut hattında 34 bin 308 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya platformlarında çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdüğü fotoğraf ve videolar kullanılarak haberlerin yapıldığı belirtildi.

Görüntülerin 10 Temmuz'da İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nin Erek Dağı istikametindeki açık arazide çekildiği aktarılan açıklamada, gerçekleşen olayın son dönemlerde kente takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli ile İl Jandarma Komutanlığınca bölgeye sevk edilen takviye birliklerin, bölgede "şok ev" olarak tanımlanan ve göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde ortaya çıktığının tespit edildiği vurgulandı.

- "110 kilometre hendek kazıldı"

Olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda 1456 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunları organize eden 11 kişi gözaltına alınmış ve 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir. İlimizde düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri kararlılıkla yürütülmekte olup, bu konuda görevli askeri sınır birliklerimiz ile İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen jandarma ve polis güçlerimiz 24 saat esasına göre görev yapmakta, teknolojik imkanlardan ve özellikle insansız hava araçlarımızdan azami ölçüde faydalanmaktadır. Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27 bin 230 göçmen yakalanmış olup ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır."

Sınır güvenliğinin sağlanması noktasında sınır hakkında ilave karakol ve kulelerin de yapıldığı bildirilen açıklama, şöyle devam etti:

"Ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlanmış 110 kilometre hendek kazılmış ve ilave hendek kazım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sınır boyunda 76 monoblok ve lego kulenin yapımı tamamlanmış, 103 elektro optik kule yapımı da devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

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