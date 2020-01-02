YURTHABER
  4. Van Valiliğinden "gribal enfeksiyon" açıklaması:

Van Valiliğinden "gribal enfeksiyon" açıklaması:

VAN HABERLERİ  | 02.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

"İlimiz genelinde şu anda yaşadığımız vaka sayısındaki artış beklenen bir durumdur ve herhangi bir salgın değil mevsimsel grip hastalığının aktif dönemidir"

Van Valiliği, kentte gribal enfeksiyonla ilgili vaka artışının olmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, mevsimsel şartlar göz önüne alınarak tüm hekimlik ve özelikle acil servis çalışanlarının daha dikkatli davrandığı ve zaman zaman şüpheli vakalar için izolasyon önlemler aldığı belirtildi.

Alınan önlemlerinin endişeye sebebiyet vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, 2019 yılı ekim ayından itibaren hastanelere yapılan başvurular incelendiğinde, mevsimsel grip vakalarının geçen yıllara benzer sıklıkta olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Kış mevsiminde mevsimsel grip vakalarının sayısındaki artışın beklenen bir durum olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Aslında her yıl yaşadığımız tablonun aynısını yaşamaktayız. Halk arasında 'domuz gribi' olarak bilinen hastalık pandemik influenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu ve sıklıkla kış aylarında görülen bir grip türüdür. İlk defa 2009'da Meksika'da insanlar arasında görülmeye başlanan grip salgını tüm dünyaya yayılmıştı. Sonraki yıllarda mevsimsel grip ajanları arasında yerini alan H1N1, artık günümüzde 'domuz gribi' olarak adlandırılmakta."

Gripten korunmak için alınacak önlemlerle ilgili uyarılara yer verilen açıklamada, vatandaşların kişisel hijyen kurallarına uyması, kapalı alanlardan ve kalabalık ortamlardan kaçınması, hasta kişilerle temas etmemesi istendi.

Açıklamada, mevsimsel gribe yakalananların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca istirahat etmesi ve aile hekimlerine başvurarak gerekli durumlarda semptomları giderici ilaç tedavisine başlaması gerektiği aktarıldı.

Hastalık belirtilerinin başlangıcından itibaren 48 saat içerisinde başlanan tedavilerde daha hızlı fayda görüldüğüne yer verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Mevsimsel grip hastalığı birçok kişide hafif seyretmekte ancak 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar ve gebelik gibi özel durumlarda zaman zaman hastaneye yatış ihtimali söz konusu olmakta. İlimiz genelinde şu anda yaşadığımız vaka sayısındaki artış beklenen bir durumdur ve herhangi bir salgın değil mevsimsel grip hastalığının aktif dönemidir. Dolayısıyla il genelinde sağlık hizmeti sunumunu aksatacak herhangi bir durum söz konusu değil. İl genelinde hastanelerimize ve aile sağlığı merkezlerimize mevsimsel grip ön tanısı ile başvuran hastalarımız detaylı olarak incelenmekte, bakanlığımız ile sürekli olarak bilgi paylaşımında bulunmaktayız."

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
Çocukların kızak keyfiÇocukların kızak keyfi
Başkan Vekili Aslan: “2020 yatırım ve hizmet yılı olacak”Başkan Vekili Aslan: “2020 yatırım ve hizmet yılı olacak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grip enfeksiyonu Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Van Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:15
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:26

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Derman Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Van’dan İHA’ya ‘en başarılı haber ajansı’ ödülü

Van’dan İHA’ya ‘en başarılı haber ajansı’ ödülü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.