Van Valiliğinden "gribal enfeksiyon" açıklaması:

Van Valiliği, kentte gribal enfeksiyonla ilgili vaka artışının olmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, mevsimsel şartlar göz önüne alınarak tüm hekimlik ve özelikle acil servis çalışanlarının daha dikkatli davrandığı ve zaman zaman şüpheli vakalar için izolasyon önlemler aldığı belirtildi.

Alınan önlemlerinin endişeye sebebiyet vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, 2019 yılı ekim ayından itibaren hastanelere yapılan başvurular incelendiğinde, mevsimsel grip vakalarının geçen yıllara benzer sıklıkta olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Kış mevsiminde mevsimsel grip vakalarının sayısındaki artışın beklenen bir durum olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Aslında her yıl yaşadığımız tablonun aynısını yaşamaktayız. Halk arasında 'domuz gribi' olarak bilinen hastalık pandemik influenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu ve sıklıkla kış aylarında görülen bir grip türüdür. İlk defa 2009'da Meksika'da insanlar arasında görülmeye başlanan grip salgını tüm dünyaya yayılmıştı. Sonraki yıllarda mevsimsel grip ajanları arasında yerini alan H1N1, artık günümüzde 'domuz gribi' olarak adlandırılmakta."