YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valisi Bilmez balıkların göçünü izledi

Van Valisi Bilmez balıkların göçünü izledi

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Van Valisi Bilmez balıkların göçünü izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü izledi.

Türkiye'nin en büyük gölünde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç devam ediyor.

Vali Bilmez de Muradiye ilçesindeki Deliçayı kenarına gelerek balıkların kutsal yolculuğunu izledi, koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kapatılan mesire alanlarının hayatın normalleşmesiyle tekrar vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Binlerce insanın, geçimini, Van Gölü'nde balıkçılıkla sağladığını anlatan Bilmez, koruma çalışmaları sayesinde balıkta ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Kaçak avcılıkla mücadelenin devam ettiğini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"15-20 yıl önce nesli tükenmek üzere olan bir balık durumundaydı. Şimdi yüz binlerce insanın geçimini sağladığı bir konuma geldi. İnsanlarımız buradan ekonomiye ciddi bir katkı sunuyor. Bu göçün, turizme de ciddi bir katkısı var. Balıklar zıplayarak göç ediyor. Çok harika bir manzara."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul yeni güne sakin başladı

İstanbul yeni güne sakin başladı

Van Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:02
Sabah
04:44
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:22
Yatsı
20:57

Van Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Edremit Belediyesi ’Halk Ekmek’ ihalesini yaptı

Edremit Belediyesi ’Halk Ekmek’ ihalesini yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.