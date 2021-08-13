YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valisi Bilmez'den "düzensiz göçmenlerin otobüsle taşındığı" görüntülere ilişkin açıklama:

Van Valisi Bilmez'den "düzensiz göçmenlerin otobüsle taşındığı" görüntülere ilişkin açıklama:

13.08.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Van'dan batıya giden bir araç, yolda 7 düzensiz göçmen aldığının tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimlerince koordineli şekilde Patnos'taki arama noktasında durdurulmuş, göçmenler yakalanmış, hem adli hem de idari işlem yapılmıştır. Organizatör olan kişi de yakalanmıştır"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, özel bir firmaya ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşınmasıyla ilgili hem adli hem de idari işlem yapıldığını söyledi.

Bilmez, İl Göç Kurulu Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada, bir otobüs firmasına ait araca Van'dan düzensiz göçmenlerin alındığına dair görüntülerin yer aldığını belirtti.

Olayın doğru olduğunu ifade eden Bilmez, "Van'dan batıya giden bir araç, yolda 7 düzensiz göçmen aldığının tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimlerince koordineli şekilde Patnos'taki arama noktasında durdurulmuş, göçmenler yakalanmış, hem adli hem de idari işlem yapılmıştır. Organizatör olan kişi de Patnos'ta yakalanmıştır." dedi.

Bölgede güvenlik güçlerinin hem sınır birlikleri hem de kendi aralarında en üst düzeyde koordinasyonu sağlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu konuda teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyorlar. İHA ve SİHA'lardan da ciddi anlamda yararlanılıyor. Alınan bilgiler, görüntüler birbirleriyle paylaşılıyor. Son zamanlarda bu görüntülerin çokça sosyal medyada paylaşılmasının bir nedeni de uluslararası şebekenin Afganistan'dan Avrupa'ya kadar adam götürmekte sıkıntı çektiği için bunu reklam aracı olarak kullandığını değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir."

- "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir"

Valilikten yapılan açıklamada da otobüste yakalanan ve idari para cezası verilen 7 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O'nun gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya suçu organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri ihbar kabul ederek otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
PARTNERHadise, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendiHadise, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Van'da belediye ekiplerinin sel bölgesindeki çalışmaları sürüyorVan'da belediye ekiplerinin sel bölgesindeki çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:16
İkindi
16:03
Akşam
19:11
Yatsı
20:37

Van Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Çağatay Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.