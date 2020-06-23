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  4. Van ve Hatay sınır hatlarında 4 kilogram esrar, 6 bin 280 paket kaçak sigara bulundu

Van ve Hatay sınır hatlarında 4 kilogram esrar, 6 bin 280 paket kaçak sigara bulundu

ANKARA HABERLERİ  | 23.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Van ve Hatay sınır hatlarında 4 kilogram esrar, 6 bin 280 paket kaçak sigara bulundu

Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 4 kilogram esrar ile 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, hudut kartallarının görevinin başında olduğu belirtildi.

Sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 4 kilogram kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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