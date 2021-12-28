YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

28.12.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Muş'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Van'ın Tuşba ilçesi ile Muş'ta belediye ekipleri marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Tuşba ilçesinde Belediye Başkanı Salih Akman, Başkan Yardımcısı Necati Yertürk'ün de katıldığı denetimlerde zabıta ekipleri, ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarını karşılaşırdı.

Ekipler, zincir ve yerel marketler ile bunlara ait depolarda sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimler sırasında seçilen ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırmalarını isteyen Akman, ekiplerin fiyat artışına yönelik denetimlerin sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için gereken çabanın gösterildiğini aktaran Akman, "Temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri ile sebze ve meyve başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bunu için ekiplerimiz denetimlerine ara vermeden devam edecek." dedi.

- Muş

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de ürünlerin fiyatlarının artırılarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, ekiplerin marketlerde etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştığını belirtti.

Ekiplerin işletmelerdeki rutin kontrolleri de yaptığını aktaran Asya, şöyle konuştu.

"Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlerle mücadelemizi aksatmıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler ve marketler belirli aralıklarla denetleniyor. Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fahiş fiyat artışı yapanlara taviz vermeyiz. Ürünlere fahiş fiyatlar uygulayan veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmeler hakkında gerekli cezai işlemler yapılıyor. Esnafımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Yolu kardan kapanan mahallede omzu kırılan çoban için ekipler seferber olduYolu kardan kapanan mahallede omzu kırılan çoban için ekipler seferber oldu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:16
Öğle
12:13
İkindi
14:40
Akşam
17:00
Yatsı
18:23

Van Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Kültür Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Gamze Eczanesi
Ipekyolu
Çağlar Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.