Van ve Muş'ta yasaklı yayla ve meraların kullanıma açılması besicileri sevindirdi

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, huzur ve güven ortamının hayvancılığı olumlu etkilediğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Görentaş, şunları kaydetti:

Uzun süredir terör saldırıları nedeniyle çıkılamayan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan mera ve yaylaların büyük kısmı besicilerin hizmetine sunuldu. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla köye dönüşlerin arttığı iki ilde verilen destekler, otlak alanlarının genişlemesi hayvancılığın gelişmesini ve hayvan varlığının artmasını sağladı.

"Ülkemizdeki meraların yüzde 10'u ilimizde bulunuyor. Bu da yaklaşık 13 milyon dekar alana tekabül etmekte. Huzur ve güven ortamı sayesinde yayla ve meralarımız vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Van'da, 3 milyon 166 bin 236 küçükbaş, 197 bin 483 büyükbaş hayvan bulunuyor. Kentimizdeki 673 yayladan 589'u çiftçilerimizin kullanımına açıldı. Her geçen gün yasaklı mera ve yayla sayısı azalıyor. Bu, bölgedeki tarım ve hayvancılığı olumlu etkiliyor. Çiftçilerimiz verimli yayla ve meralarda hayvanlarını ücretsiz besliyor."

Van'ın küçükbaş hayvancılığın deposu konumunda olduğunu belirten Görentaş, "İlimizden yılda yaklaşık 700-800 bin hayvan, başka illere gönderiliyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesine 1200 kişi başvurdu. Uyguladığımız projelerle küçükbaş hayvan varlığını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Besicilerden Mehmet Erdoğan ise yasaklı yayla ve meraların kullanıma açılmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı. Baharın gelmesiyle hayvanlarını meraya çıkartmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, "100 küçükbaş hayvanım var. Her yıl 20-30 hayvanım artıyor. Hayvanları, kışın saman ve otla besliyorum. Yaklaşık 7 ay merada kalacağız. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Van'da yasaklı olan birçok mera ve yayla besicilerin kullanımına açıldı. Bu karar bizi çok sevindirdi. Hayvancılığımı büyütmek, ülke ekonomisine daha çok katkı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.