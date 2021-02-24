YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van yemeklerinin tanıtımı yapıldı

Van yemeklerinin tanıtımı yapıldı

24.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu işbirliğinde "Van Yemekleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.Van Ticaret ve Sanayi Odası M.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu işbirliğinde "Van Yemekleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sergi Salonunda düzenlenen tanıtım programında 20 yemeğin tanıtımı yapıldı. Aşçıları tebrik eden TSO Başkanı Necdet Takva, kentin gastronomi alanında ön plana çıkması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Van’a özgü 15 ürünün "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alması için çalışma yürüttüklerini anlatan Takva, yöresel ürünlerin turizme katkısının yadsınamaz olduğunu ifade etti.
Tüm dünyada olduğunu gibi Türkiye’de de yöresel mutfakların büyük ilgi gördüğünü belirten Takva, “Yöresel ürünlerimizin ön plana çıkması için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda aşçılarımızın büyük desteğini alıyoruz. Yöresel yemeklerimizi bilinir hala getirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmaların kentimize, bölgemize ve ülkemize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu amaçla bir fuar düzenleyerek farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Van mutfağı ya da gastronomi adıyla bir başvuru yaptık. Fakat salgın nedeniyle daha önce planımızı erteledik. İlkini bu yıl yapmayı planlıyoruz. Van’ın ürünleri burada görücüye çıkacak. Ne kadar zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğumuzu da bu farkındalıkla dünyaya göstermiş olacağız. Bu çalışma bizim için bir milat olacak” dedi.
Takva, hazırlanan kavutlu içli köfte, otlu peynirli börek, otlu peynirli su böreği, otlu peynirli biber dolması, kavutlu homus, otlu ve kavutlu ciz kek, kavutlu tramisu ve diğer lezzetler hakkında bilgi aldı.
Yemekler hakkında bilgi veren aşçılar ise desteklerinden dolayı Van TSO Başkanı Takva’ya teşekkür ederek, Van’ın tanıtımı noktasında yapacakları çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söylediler.
Düzenlenen tanıtım toplantısına; Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) üyeleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
12:25
İkindi
15:30
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Van Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Başkan Vekili Aslan’dan Sobacılar Çarşısı esnafına ziyaret

Başkan Vekili Aslan’dan Sobacılar Çarşısı esnafına ziyaret

VANESOB’tan Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret

VANESOB’tan Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret

Vali Bilmez, Başkale’deki muhtarlarla bir araya geldi

Vali Bilmez, Başkale’deki muhtarlarla bir araya geldi

Kadim Aşiretler Federasyonundan MHP’ye ziyaret

Kadim Aşiretler Federasyonundan MHP’ye ziyaret

Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Van'da HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor

Başkan Vekili Aslan, esnafın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.