Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var"

“Bu güne kadar 150 bin kişiyi sadece yaşanan depremlerde kaybetmişiz”

“Bir insanı silahla vurursanız binası yıkılmaz” diyen Kılıçer, “Alt yapısı bozulmaz evi hasar almaz ama bir afet olduğunda bina, altyapı, can, mal kalmıyor. Depreme istatistik rakamlarla baktığınız zaman Türkiye sadece deprem açısından dünyada en çok deprem gören ülkeler sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor çok korkunç bir rakam. Cumhuriyet tarihi boyunca 1900 yılları başından bu güne kadar depremde kaybettiğimiz kişi sayısı 94 bin 81 kişi. Türkiye’de her zaman resmi rakamları ikiyle çarpmak lazım. Bu güne kadar 150 bin kişiyi sadece yaşanan depremlerde kaybetmişiz. 150 bin kişinin etkilediği kişi sayısı AFAD istatistiklerine göre 16 milyon kişidir. Türkiye’de cumhuriyet tarihi boyunca can ve mal kaybına yol açan deprem sayısı 247, bunun 89 tanesi doğu Anadolu’da gerçekleşmiş, bu 89 depremden 50 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de yaşanan depremlerin yüzde 60’ı bizim bölgemizde can kaybına yol açmış” dedi.

TRB2 bölgesine bakıldığı zaman Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve İstanbul’da depremin olduğunu en çok hasar alan ise Düzce olduğunu ifade eden Kılıçer, “TRB2 bölgesinde yaşanan depremler Van’ı etkiler. Bu şekilde deprem konusunu ele aldığımız zaman bizim bölgemizde ölen kişi sayısı 10 bin 500 kişidir. Bugün baktığımız zaman evlerimizde deprem çantası bulunuyor mu hayır, toplanma alanlarını kimse bilmiyor, Erçeğin kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var, bu bugünde, yarında, bir yıl sonra da olabilir Van’da deprem seli hala bitmedi ve devam edecek, yeni yaşanacak bir depremle karşı karşıyayız” diye konuştu.