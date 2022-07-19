Van'da 10 kilo 460 sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta 10 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce tespiti yapılan bir araçta narkotik köpeği "Bobi" ile yapılan aramada, 10 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

