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Van'da 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi

14.10.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilde 101 kilo 440 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile yapılan aramada 199 paket halinde 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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