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Van’da 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 12.12.2020 10:58 | Son Güncelleme

Van’da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van’da 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen otomobil, durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; otomobilin arka koltuğunda 1 çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak şüpheli şahsın tespiti ve yakalama çalışmalarına başlanıldı.

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