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Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

31.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Beyüzümü Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, aralarında çocukların da olduğu 12 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İ.T. ile S.S. gözaltına alındı.

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