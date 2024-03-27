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Van’da 14 kilo eroin ve 59 bin adet sentetik hap ele geçirildi

İHA İHA
27.03.2024 10:26
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Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 14 kilo eroin ve 59 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışma neticesinde toplam 103 olayda 107 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda ise 59 bin 300 (59.300) adet sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin, 5 gram esrar, 472 gram metamfetamin, 59 gram afyon sakızı, 37 adet kaçak elektronik sigara, 5 litre kaçak alkol, 8 bin 473 paket kaçak sigara, 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

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