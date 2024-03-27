Van’da 14 kilo eroin ve 59 bin adet sentetik hap ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışma neticesinde toplam 103 olayda 107 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda ise 59 bin 300 (59.300) adet sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin, 5 gram esrar, 472 gram metamfetamin, 59 gram afyon sakızı, 37 adet kaçak elektronik sigara, 5 litre kaçak alkol, 8 bin 473 paket kaçak sigara, 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.





