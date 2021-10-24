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Van'da 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

24.10.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde arazide 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Özpınar Mahallesi kırsalında araziye gizlenmiş 13 plastik kapta 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.​​​​​​​

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