Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

