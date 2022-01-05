Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli bir kişinin sırt çantasında dedektör köpeği "İbre" ile arama yapan jandarma, 2 kilo 100 gram eroin buldu.

Zanlı gözaltına alındı.

