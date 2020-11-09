Van'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 3 kişi ile saklandıkları evin sahibi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Kasım'da Van Yolu Caddesi'nde iki kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karışan ve olayın ardından firar eden S.A, Ü.A. ile O.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin Ören Mahallesi'nde yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Kasım günü Polis Özel Harekat, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Jandarma takviye ekipleri ve Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı İHA unsurlarının da katılımı ile hava destekli geniş kapsamlı operasyon yapılmıştır. Operasyonda, şüpheliler ile ikamet sahibi olan O.M. gözaltına alınmıştır. Şüpheliler tahkikat evraklarının hazırlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaktır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

- Olay

Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde bulunan kasap dükkanında iş yeri sahibi Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) ile şüpheliler arasında 4 Kasım'da borç meselesi yüzünden kavga çıkmıştı.

Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan kardeşler, kaldırıldıkları Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

