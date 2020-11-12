YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Van'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

VAN HABERLERİ  | 12.11.2020 21:37 | Son Güncelleme

Van'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van Yolu Caddesi'nde 2 kardeşin hayatını kaybettiği 4 Kasım'daki kavgaya karışan ve olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olayla ilgili S.A, Ü.A. ile O.A' tutuklanırken, O.M ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 4 Kasım tarihinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karıştıktan sonra firar eden 3 kişi ile saklandıkları evin sahibi daha sonra gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
11:56
İkindi
14:39
Akşam
17:03
Yatsı
18:22

Van Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.