Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yıldırım Usta Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 TH 844 ve 61 HC 504 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavşak, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.



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