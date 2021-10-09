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Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

09.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yıldırım Usta Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 TH 844 ve 61 HC 504 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavşak, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van Erciş

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