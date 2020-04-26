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Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

VAN HABERLERİ  | 26.04.2020 21:14 | Son Güncelleme

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Patnos Ceza İnfaz Kurumundan 12 Nisan'da tahliye olarak Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki evine gelen S.K'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"S.K, testin pozitif çıkması üzerine 25 Nisan'da 112 ekiplerince hastaneye kaldırılmıştır. Eşi A.K'nin de bugün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından, S.K'nin ikameti ve çevresi olan Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi 3. ve 4. Sokaklar ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev, bugün karantina altına alınmıştır. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırmıştır."

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