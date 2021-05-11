Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 21 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesine bağlı Kaşim Mahallesi kırsalında saat 03.30 sularında tespit edilen ve İran'a kaçmaya çalışan atlı gruba müdahale edildi.

Müdahale esnasında atlı grup kaçarken olay bölgesinde 21 kilogram eroin ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

