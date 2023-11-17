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Van'da 234,6 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

17.11.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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Van'ın İpekyolu ilçesinde 234,6 litre sahte alkollü içki ve alkollü içki yapımında kullanılan 1817 malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, bir iş yeri ile imalathane olarak kullanılan ikamete operasyon düzenleyen ekipler, aramada 317 şişe sahte olduğu değerlendirilen el yapımı alkollü içki, alkol şişelerinde kullanılan 277 etiket, 166 içki şişesi kapağı, 1311 kapüşon, 36 sahte bandrol, yeniden doldurmak için kullanılmış 26 boş alkol şişesi, 1 şişe alkol kapağı boyama spreyi, 4 litre alkol yapımında kullanılan anason kiti, alkol derecesini ölçmek için kullanılan derece ölçer, sıcak hava üfleme motoru, 192 cinsel içerikli ürün, 30 paket sigara, 10 puro, 4 elektronik sigara olmak üzere toplamda 234,6 litre alkollü içki ve alkollü içki yapımında kullanılan 1817 malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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