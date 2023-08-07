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Van’da 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

07.08.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da ‘göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan aranan ve 24 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen kaçakçılığı yapma suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen bir şahıs, planlı yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Timlerce adli makamlara sevk edilen şahıs, 24 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. En ufak ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatan, şüphelileri adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışan Van İl Jandarma Komutanlığı timleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir” denildi.

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