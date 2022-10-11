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Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

11.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçesine yapılan sığınakta 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve eklentilerindeki aramada, bahçede hazırlanan sığınakta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

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Van Özalp jandarma

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