Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve 6. Hudut Tugay komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçe kırsalına düzenledikleri operasyonda şüpheli Z.M'nin çantasında arama gerçekleştirdi.

Çantasında 3 paket halinde 3 kilo 172 gram kokain ele geçirilen Z.M, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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