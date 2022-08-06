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Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

06.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve 6. Hudut Tugay komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçe kırsalına düzenledikleri operasyonda şüpheli Z.M'nin çantasında arama gerçekleştirdi.

Çantasında 3 paket halinde 3 kilo 172 gram kokain ele geçirilen Z.M, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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