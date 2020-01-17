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  4. Van’da 310 bin öğrenci karnelerini aldı

Van’da 310 bin öğrenci karnelerini aldı

VAN HABERLERİ  | 17.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Van’da 310 bin öğrenci ve 18 bini aşkın öğretmen için yarıyıl tatili başladı.Edremit Andaç İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Van’da 310 bin öğrenci ve 18 bini aşkın öğretmen için yarıyıl tatili başladı.
Edremit Andaç İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Burada öğrencilere karneleriyle birlikte hediye dağıtan Vali Bilmez, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini ve bol bol kitap okumalarını isteyen Vali Bilmez, kendilerine başarılar diledi. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Bilmez ve protokol, onlarla sohbet etti.
Karnelerini alan öğrenci ve öğretmenler için 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak ve 19 Haziran’da sona erecek.

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