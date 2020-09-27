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Van'da 35 kilo 833 gram eroin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 27.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Van'da 35 kilo 833 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir evin deposunda 35 kilo 833 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Başkale İlçe Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Roma"nın da kullanıldığı aramada, evin kömürlüğündeki depoda 70 paket halinde 35 kilo 833 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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