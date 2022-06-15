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Van'da 350 girişimciye hibe desteği

15.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 350 girişimciye hibe desteği

Van'da geçen yıl açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda tarım, hayvancılık ve sütün işlenmesi konularında eğitim alan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 350 girişimciye hibe desteği verilecek.

Kentteki girişimciler, geçen yıl Avrupa Birliğinin finans, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzman desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi"nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Başvuruları kabul edilen girişimcilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından tarım, hayvancılık ve sütün hijyenik şartlarda üretimi konularında eğitimler verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifika alan girişimcilere "Küçük Ölçekli Tarım İşletmeleri Yatırım Hibeleri" kapsamında 11 bin 565, "Mikro Tarım-Gıda Katkı Hibeleri" kapsamında da 2 bin 313 dolar hibe desteği verileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, Van'ın gıda, tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kadınlara her alanda eğitimler vererek üretimde söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ilimizde çoğunluğu kadınlardan oluşan 350 girişimciye eğitim verdik. Kadınların da tarım ve hayvancılık alanında istihdam edilmesini hedefliyoruz. Mesleki Eğitimler ve Uygulamalı Çiftçi Okulu'na katılan ve proje getiren çiftçilere hibe verilecek. Mikro Tarım-Gıda Katkı Hibeleri için 2 bin 313, Küçük Ölçekli Tarım İşletmeleri Yatırım Hibeleri için de 11 bin 565 dolar hibe desteği verilecek. Hibe desteğinden Mesleki Eğitim ve Uygulamalı Çiftçi Okulları katılan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve sertifika alan Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerindeki girişimciler faydalanacak. Proje hazırlama konusunda çiftçilere destek olacağız."

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