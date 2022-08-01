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  4. Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

01.08.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalına operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramada, ağaçlık alana gizlenmiş 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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