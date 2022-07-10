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Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

10.07.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de merkez üssü Tuşba olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 8,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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