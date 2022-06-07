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Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

07.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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