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Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

10.06.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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deprem Van

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