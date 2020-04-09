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Van'da 450 nüfuslu yerleşim yeri karantinaya alındı

VAN HABERLERİ  | 09.04.2020 20:37 | Son Güncelleme

Van'da 450 nüfuslu yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Çaybağı Mahallesi'nin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı kümeevler yerleşkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, umreden döndükten sonra Isparta'da karantinaya alınan ve bu süreçte koronavirüs testi negatif çıkan bir vatandaşın karantina sürecinin tamamlanmasının ardından yerleşkeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, yerleşkeye gelmesinin ardından bu kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarılarak, "Vatandaşımızın 3 Nisan'da mahalleye gelmesi ve bugün vefat etmesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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Karantina koronavirüs Mahalle Saray Van

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