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Van'da 5 büyüklüğünde deprem

12.06.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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deprem Van

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