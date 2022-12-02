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Van’da 54 bin lale soğanı dikildi

02.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi bahar aylarında park, bahçe ve caddeleri renklendirecek olan 54 bin lale soğanının dikimini yaptı.

Van’da 54 bin lale soğanı dikildi

Kentin estetik açıdan daha iyi bir görünüme kavuşması için peyzaj çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, soğanlı bitkilerin dikimini yaptı. Başkanlığa bağlı ekipler; İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki işlek caddeler başta olmak üzere büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki park, bahçe ve kavşaklara 54 bin lale soğanı dikimi gerçekleştirdi. Kış boyunca toprak altında kalacak olan lale soğanları, bahar ayı ile birlikte başta cadde ve parklar olmak üzere kenti süsleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde kent geneline 700 bin mevsimlik çiçek, 10 bin ağaç ve 180 bin çalı grubu dikildi.

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