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Van’da 58 bin kurbanlık hayvan sevk edilmeye hazır

20.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Van’da 8 bin büyükbaş ve 50 bin küçükbaş hayvan kurbanlık için sevk edilmeye hazır.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Van’da sağlık taramasından geçirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, küpe ve aşıları kontrol edildikten sonra sevk izinlerini tamamladı. Van’da besicilerin özenle yetiştirdiği 8 bin büyükbaş ve 50 bin küçükbaş kurbanlık hayvan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerekli kontrollerinin ardından batı illerine sevk edilecek.

“KURBANLIK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kurbanlık hayvanlarla ilgili her hangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirtti. Trakya ve İstanbul’a hayvan sevkiyatının başladığını ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Kurbanlık hayvan sayımıza baktığımızda besiye alınan 8 bin büyükbaş, 50 bine yakın küçükbaş hayvan sevk için beklemektedir. Vatandaşlarımız aşılama çalışmalarını yaptığından dolayı da batı bölgelerine sevkiyatlarımız başlamıştır. Kurbanlık için vatandaşların mağdur olmaması amacıyla canlı hayvan pazarlarında dezenfeksiyon işlemleri de yapılmaktadır. Kurbanlık için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Diğer taraftan tüm tedbirlerimizi de aldık” dedi.

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